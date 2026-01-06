Lecce, il ds Trinchera: "Fazzini e Vergara? Cercheremo di cogliere le opportunità"

Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida alla Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sfida difficile oggi?

"Noi siamo preparati, sapendo che la Roma è una grande squadra. Ma abbiamo il pubblico delle grande occasioni dalla nostra, vogliamo muovere la classifica".

Possiamo aspettarci qualcosa sul mercato? Si è parlato di Fazzini e Vergara.

"Abbiamo una identità di squadra, non stravolgeremo l'organico. Vogliamo accontentare qualche ragazzo che sta giocando poco e se ci sarà qualche opportunità cercheremo di coglierla".

Davanti avete Stulic e Camarda. Può arrivare qualcun altro?

"Crediamo molto in questi due ragazzi, i gol li dobbiamo cercare con il lavoro, il gioco. Senza precluderci di poter fare altre cose, ma Stulic e Camarda sono gli attaccanti di riferimento e crediamo molto in loro".