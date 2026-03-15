Fiorentina, per la Cremonese cresce il pessimismo su Kean: sarà decisiva la rifinitura di oggi

A poco più di 24 ore dal delicatissimo match salvezza allo Zini contro la Cremonese, in casa Fiorentina continuano a tenere banco le condizioni di Moise Kean. L’infiammazione alla tibia del centravanti viola non sembra del tutto guarita e anche ieri il calciatore ha svolto l’allenamento a parte, aumentando il pessimismo per un suo recupero. Dal Viola Park trapela come Kean stia facendo di tutto per provare ad esserci e la rifinitura di vigilia di quest’oggi darà modo a Vanoli di capire se il suo attaccante potrà quantomeno essere convocato e accomodarsi in panchina.

Segnale per Gattuso

Nei pensieri di Kean c’è sì la Fiorentina e una partita contro la Cremonese che potrebbe valere una grossa fetta di salvezza, ma inevitabilmente anche l’impegno playoff dell’Italia contro l’Irlanda del Nord in programma tra 11 giorni. Scendere in campo con Cremonese e Inter servirebbe anche per mandare un messaggio a Gattuso. Il segnale che il ct può contare su di lui, nonostante da inizio dicembre, tra problemi alla caviglia prima e ora questo alla tibia, Kean abbia già saltato sei partite.

Futuro incerto

Intanto negli ultimi giorni, con l’avvicinarsi della fine del campionato e l’inizio del mercato estivo, il futuro del numero 20 è tornato d’attualità. Come un anno fa, quello di Kean è uno dei profili più apprezzati e ambiti tra gli attaccanti italiani e, tra le varie pretendenti, il Milan non ha mai nascosto come il suo sia uno dei primi nomi fatti da Massimiliano Allegri - che lo conosce molto bene avendolo avuto alla Juventus - alla dirigenza di Via Aldo Rossi. Tuttavia sappiamo come sul calciatore penda una clausola rescissoria da 62 milioni valida dal 1 al 15 luglio, cifra che la Fiorentina non sembra assolutamente disposta a trattare al ribasso. I rossoneri nel frattempo studiano le proprie strategia, provando magari a inserire una pedina di scambio per far abbassare il prezzo (si fa il nome di Camarda). Tutto ciò, chiaramente, passa prima dalla salvezza dei viola e, dunque, (anche) dalla gara di lunedì.