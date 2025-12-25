Lecce, tutti i contratti in scadenza nel 2026: ci sono anche tre titolari

In casa Lecce sono sette i giocatori che andranno in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026.

La lista

Si tratta di Samooja, Guilbert, Gallo, Ramadani, Rafia, Helgason e Banda. Un elenco piuttosto vario, composto da alcuni titolarissimi della formazione allenata da Eusebio Di Francesco, ma anche da elementi che finora hanno trovato poco spazio o che sono rimasti fuori dalla lista della prima squadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire chi rimarrà nel Salento anche nella prossima stagione.

Gli addii

Destinati ai saluti sono sicuramente Guilbert e Rafia. I due erano sul piede di partenza già la scorsa estate, ma alla fine sono rimasti a Lecce da fuori rosa. Entrambi lasceranno il Salento a titolo definitivo già nel corso della sessione di calciomercato di gennaio. Dovrebbe essere ceduto anche Helgason, che in questa prima parte di campionato ha totalizzato solo tre presenze.

Le conferme

Discorso diverso, invece, meritano Gallo, Ramadani e Banda, tre elementi molto importanti della squadra allenata da Di Francesco. Per tutti e tre, infatti, il Lecce ha previsto un'opzione di rinnovo anche per la prossima stagione, che ancora non è stata attivata, ma di cui si discuterà certamente nelle prossime settimane. Il club giallorosso punta a blindarli per un altro anno, evitando il rischio di perderli a zero. Verso il rinnovo c'è anche Samooja, che rimarrà nel ruolo di terzo portiere.