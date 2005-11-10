Un Lecce incerottato e in difficoltà: per Di Francesco è piena emergenza

Non è un momento semplice per il Lecce, che sul campo del Frosinone ha rimediato una sonora sconfitta per 5-1.

Serata da dimenticare

Un ko davvero difficile da digerire, il secondo consecutivo in campionato dopo quello incassato in casa contro la Juventus. I giallorossi non sono mai riusciti a stare pienamente in partita, soffrendo oltre modo gli avversari e dimostrandosi incapaci di trovare le giuste contromisure a un Frosinone che è andato sul velluto. Il Lecce ha impattato male la partita e non ha saputo dimostrarsi all'altezza della situazione, finendo per essere travolto con ben cinque reti.

Le assenze

Pesano sicuramente gli episodi e soprattutto le assenze, oltre ad alcuni calciatori che non sono al meglio. In difesa manca lo squalificato Gaspar (e mancherà anche per la prossima sfida), a centrocampo pesano le assenze di Ilic, Berisha e Coulibaly, mentre in avanti N'Dri e Fatah sono a mezzo servizio, con Geubbels che si è fermato per un problema muscolare alla coscia destra proprio nel riscaldamento prima della sfida con il Frosinone. Una sfilza di problemi che indubbiamente incide sul momento della squadra giallorossa.

La sfida al Genoa

Il ko sul campo del Frosinone pesa sul morale del Lecce, che deve però rimettere insieme i cocci e mettere in campo una reazione già domenica al "Via del Mare" contro il Genoa. Impegno non semplice contro i rossoblu, reduci dal successo interno contro la Juventus. Di certo, Di Francesco continuerà ad affrontare un'emergenza, con la formazione che appare un rebus alla luce degli acciacchi di alcuni elementi importanti della rosa.