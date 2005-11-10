Milan, Cisse vero affare di mercato: non teme San Siro e in 3 mesi vale già il doppio

Il Milan arriva al derby contro l'Inter con le ossa rotte dal pesante ko subito per mano del Bologna. Tanti i dubbi per (e su?) Ruben Amorim in un inizio di stagione che deve ancora portare vere certezze. Dopo i primi tre mesi dal via dell'annata i segnali più belli fra i nuovi arrivati arrivano sicuramente dal giovane Alphadjo Cisse.

Presto per dire che futuro potrà avere in maglia rossonera, ma del ragazzo si può già dire che sia stato un vero affare di mercato, per i rossoneri. Come vi abbiamo raccontato, il suo arrivo porta la firma di Giorgio Furlani, che in tempi non sospetti ha lavorato al suo arrivo trattando con l'entourage del ragazzo.

Che non ha fatto in tempo a testarsi con la prima squadra del suo Verona prima di fare le valige. Mandato in prestito al Catanzaro, ha brillato in Serie B, da dove i rossoneri lo hanno bloccato già a gennaio della scorsa stagione sborsando 8 milioni di euro più 1,5 di bonus. Il tutto dopo aver battuto l'accanita concorrenza del PSV Eindhoven. Oggi vale almeno il doppio: Transfermarkt lo valuta 20 milioni di euro.

A soli 20 anni, appena compiuti, Cisse ha dimostrato di non avere timori reverenziali nei confronti di una maglia tanto pesante o di San Siro. Domani si vedrà anche che tipo di risposta può dare in una gara che attira gli occhi del mondo, il derby appunto. Sempre che Amorim decida di schierarlo e vedremo in che ruolo: anche con il Bologna ha dato il meglio girando intorno alla punta, piuttosto che da falso 9.