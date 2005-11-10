Lecce, Di Francesco: "Certi atteggiamenti del secondo tempo non mi sono piaciuti"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, parla a Sky Sport del pesante 5-1 rimediato a Frosinone: "Abbiamo preso gol e non siamo stati più lucidi ad andare a ribattere. Loro hanno trovato il raddoppio su un rigore che non c'è, il successo è ampio e complimenti a loro e noi ci lecchiamo le ferite. Dobbiamo sicuramente lavorare sulla tenuta mentale, non si può uscire dalla partita. Loro davanti sono davvero forti".

Quanto ha indirizzato la gara il rigore del 2-0?

"Ha portato la partita in una direzione, io ho provato ad aggiungere qualità ma non ci sono riuscito, mentre loro hanno sfruttato al massimo le opportunità. L'ultimo gol mi ha fatto davvero arrabbiare, anche se stava 4-1 i cali di mentalità e intensità non possiamo permetterceli. Certi atteggiamenti del secondo tempo non mi sono piaciuti e lo farò capire ai ragazzi".