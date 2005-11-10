Njie e Joao Mario illudono il Franchi, Zalewski salva Sarri: termina 2-2 Fiorentina-Atalanta

Si dividono la posta in palio Fiorentina e Atalanta, che al Franchi chiudono la nona giornata con un 2-2. Al vantaggio orobico firmato da De Ketelaere la ribaltano nella ripresa Njie e Joao Mario, ma nel finale Zalewski salva Sarri e costa a Vanoli la prima vittoria gigliata al Franchi.

Primo tempo alla Dea, si sblocca CDK

Inizia come peggio non poteva la partita della Dea che, già a corto di uomini per i tanti infortuni che l’hanno colpita, è costretta a sostituire Kristensen per un problema al flessore e a mettere Scalvini dopo meno di due minuti. La Fiorentina sfrutta queste difficoltà fisiche della squadra di Sarri per prendere in mano il pallino del gioco e fare la partita, con qualche tentativo di Pellegrino, Jimenez e Mastantuono che tuttavia non impensieriscono minimamente Carnesecchi. Al 19’ però alla prima discesa è pericolosissima l’Atalanta, con il rigore in movimento di Elmas - servito ottimamente da De Ketelaere - trova la respinta provvidenziale di Viery. L’occasione scuote l’Atalanta, che nella seconda metà del primo tempo emerge con forza grazie soprattutto alle iniziative di De Ketelaere, sempre una spina nel fianco per la difesa gigliata. Al 40’ è proprio il belga a sbloccare l’equilibrio al Franchi grazie alla sua prima rete in campionato in questa stagione. Viola che si fanno trovare scopertissimi sulla sinistra alla discesa di Zalewski che dopo essere entrato in area serve al centro il CDK, il quale non può fallire il più facile dei rigori in movimento che vale lo 0-1. Pochi secondi più tardi lo stesso De Ketelaere pesca in area Krstovic che incorna di testa e va ad un passo dal raddoppio evitato solo da un provvidenziale De Gea.

La Fiorentina si illude, Zalewski la pareggia

Parte con un piglio diverso la Fiorentina nella ripresa, che prima sfiora il pareggio direttamente da calcio di punizione con Mastantuono e poi la ribalta in sette minuti: al 53’ arriva il pari grazie al primo gol in viola di Njie. Cross perfetto dalla destra di Jimenez che trova l’esterno svedese tutto solo sul secondo palo, il quale non può far altro che spingerla dentro di testa. Al 60’ Joao Mario riceve a sinistra, si accentra e lascia partire un destro che beffa Carnesecchi dopo una netta deviazione di Obric. Al 74’ però è di nuovo l’Atalanta a pareggiarla: lancio in profondità per De Ketelaere che serve al centro Zalewski. Il polacco è troppo solo in area e dopo essersi accentrato lascia partire un sinistro che finisce all’angolino. L’ultima azione è di marca toscana e arriva al 85’: Brescianini si ritrova la palla a pochi passi da Carnesecchi che è bravissimo a chiudergli lo specchio con una parata che vale un punto.