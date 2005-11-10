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Portavoce Oaktree: "Il Generali Stadium preserverà l'anima di San Siro diventando una sede iconica"TMW
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Simone Lorini
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Oggi alle 22:41Serie A
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29.10.2026 22:41Serie A
"Quando siamo diventati proprietari dell’Inter, ci siamo prefissati l’obiettivo di tracciare un percorso per la crescita sostenibile"
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Un portavoce di Oaktree, parte della piattaforma di credito di Brookfield, ha commentato così il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, presentato oggi nella cornice del Castello Sforzesco: “Quando siamo diventati proprietari dell’Inter, ci siamo prefissati l’obiettivo di tracciare un percorso chiaro per la crescita sostenibile e il successo del club. Oggi compiamo un passo importante in questo percorso ed è un momento emozionante per entrambe le squadre, i loro tifosi e la città di Milano.
La visione di Foster + Partners e MANICA per il Generali Stadium e il progetto di riqualificazione urbana preserverà l’atmosfera e l’anima di San Siro, creando al contempo una nuova sede iconica per il calcio".
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