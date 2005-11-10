Portavoce Oaktree: "Il Generali Stadium preserverà l'anima di San Siro diventando una sede iconica"

Un portavoce di Oaktree, parte della piattaforma di credito di Brookfield, ha commentato così il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, presentato oggi nella cornice del Castello Sforzesco: “Quando siamo diventati proprietari dell’Inter, ci siamo prefissati l’obiettivo di tracciare un percorso chiaro per la crescita sostenibile e il successo del club. Oggi compiamo un passo importante in questo percorso ed è un momento emozionante per entrambe le squadre, i loro tifosi e la città di Milano.

La visione di Foster + Partners e MANICA per il Generali Stadium e il progetto di riqualificazione urbana preserverà l’atmosfera e l’anima di San Siro, creando al contempo una nuova sede iconica per il calcio".