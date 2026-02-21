Lecce, Ramadani dopo l'intervallo: "Dobbiamo muovere palla e sfruttare le occasioni"
Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato a DAZN nell'intervallo del match contro l'Inter.
Difensivamente perfetti fin qui: cosa servirà nel secondo tempo?
"Muovere più palla quando l'abbiamo noi e sfruttare le occasioni quando le avremo".
