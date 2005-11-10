Lens bucato in 7 minuti: Perrone trova Douvikas, spinta in porta e 1-0 del Como
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Yvonne Alessandro
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Oggi alle 21:11Serie A
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04.11.2026 21:11Serie A
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In sette minuti il Como passa avanti al Bollaert-Delelis. Schema riuscito dei lariani, torre sul secondo palo di Perrone che trova lo zampino di Douvikas: a pochi passi dalla porta il greco non può sbagliare. Di punta, in estirata, trova il gol dell'1-0 in casa del Lens.
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