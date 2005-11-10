Fabregas scioccato dal Como: il gesto eloquente. Nico Paz, dedica a De Miguel contro il Lens

Nei primi 45 minuti di uno spettacolare Lens-Como e di una prestazione coi fiocchi fino a questo momento per la formazione lariana al Bollaert-Delelis, ci sono due immagini che probabilmente più di tutte hanno lasciato il segno sulla serata finora.

Il primo

L'azione del 2-0 del Como che ha portato alla doppietta di Tasos Douvikas è figlia di un'azione magistrale che i biancoblù hanno iniziato dalla propria area e concluso proprio in porta da Risser. Una costruzione del gol che ha indotto anche Cesc Fabregas a sbottonarsi rispetto al suo solito, con il noto gesto della mano mossa come a voler dire "Mamma mia".

Il secondo

Segni nuovamente in Champions League e fai il 3-0 al Lens in casa sua? Nico Paz però non pensa all'esultanza classica con la sua maschera. Con una faccia seria invece si dirige verso la panchina per imbracciare la maglietta dedicata alla scomparsa di Jesus De Miguel, attaccante del Tenerife tragicamente scomparso a 30 anni dopo uno scontro di gioco con il portiere dell'Andorra Owono. "Riposa in pace" la dedica, con la foto del giocatore nato a Madrid ma dall'estate del 2025 al Tenerife. La città originaria del 10 del Como, che invece ha abbracciato la nazionalità argentina a livello di nazionale ma evidentemente ha sentito vicino la drammatica vicenda del calciatore.

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