Sogno o son desto? Il Como domina il Lens: doppio Douvikas e Paz, 3-0 all'intervallo

Un primo tempo vibrante al Bollaert-Delelis, nemmeno a dirlo è Tasos Douvikas a sbloccare il match e trovare anche la doppietta personale della serata: due palle spinte in porta, al 7’ e al 32’, poi Nico Paz a calare il 3-0 per il Como all'intervallo, contro un Lens sbigottito.

Scelte e reazioni

Con una rosa cortissima e la trasferta di Lens, Cesc Fabregas ha optato per tre cambi rispetto al match contro il Venezia (Valle, Perrone e Caqueret), mentre Yannick Cahuzac ha disposto un 3-5-2 maggiormente contenitivo per resistere alle ondate biancoblù. Tanti uomini ad aggredire il Como in impostazione dal basso, per ripartire in velocità e dritti verso la porta. Proprio da una palla persa a ridosso dell’area di Butez è scattato il primo squillo dei padroni di casa con Thauvin, innocuo però. Ma nel giro di poco sono stati i lariani a conquistare progressivamente campo e impostare il proprio gioco per trovare al 7' il gol del vantaggio: uno schema da calcio d'angolo perfettamente riuscito, Milla a trovare Perrone sul secondo palo per la sponda sulla deviazione di Douvikas.

Devastanti in transizione

Centravanti greco scatenato in Champions League e autore di una doppietta da rapace d'area: si è ripetuto infatti al 15' dopo un'azione corale da applausi dei biancoblù su suggerimento di Valle. Nico Paz ha poi infierito con il 3-0 prima dell'intervallo su ennesima transizione del Como ai danni di un Lens tramortito e incapace di reggere: la botta sotto la traversa del 10 argentino vale il tris e un vantaggio enorme per la squadra di Fabregas al termine di un primo tempo stellare.