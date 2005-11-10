La Lazio perde Zaccagni, Ospina ha detto basta: le top news delle 22

Como e Napoli in campo nella seconda serata della 4^ giornata di Champions League. La squadra di Fabregas è avanti in scioltezza per 3-0 sul campo del Lens, con doppietta di Douvikas e rete di Nico Paz all'intervallo, mentre il Napoli è sull'1-1 in casa del Porto con rete di McTominay. Il tutto in attesa dei secondi tempi che prenderanno il via fra poco.

In casa Lazio non può sorridere Gennaro Gattuso, che perde per almeno un mese il capitano Mattia Zaccagni. Questa la nota biancoceleste in merito: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni ha effettuato nella giornata odierna gli esami diagnostici dopo l’infortunio riportato in occasione della gara di campionato contro il Cagliari. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del quadricipite femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il programma terapeutico, verrà monitorato quotidianamente e verrà rivalutato con nuovi esami nei prossimi giorni".

Dice addio al calcio giocato invece David Ospina, portiere colombiano con un passato anche nel Napoli. A 38 anni, il portiere ha spiegato così la sua scelta di smettere sui canali social: "Al calcio dico grazie. Non lo abbandono, ma sono grato. È stato un bellissimo viaggio. Da oggi andrò dove mi porterà il sorriso".