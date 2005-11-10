Mezz'ora complicata del Napoli, che chiude in crescita: 1-1 a fine primo tempo a Porto

Primo tempo molto complicato per il Napoli sul campo del Porto, come qualche previsione già lasciava intendere, ma nonostante tutto all'intervallo del match che vale per la 4^ giornata di Fase Campionato della Champions League, il punteggio parziale è di 1-1: i gol segnati da Bednarek e McTominay.

Inizio complicato per gli azzurri

La squadra di Allegri comincia male nella serata del Do Dragao e a testimonianza c'è l'ammonizione rimediata da Vergara (adattato a esterno sinistro a tutta fascia) dopo appena 54 secondi di gioco. Al 4' il Porto avrebbe già segnato, ma l'autore del gol Pepe viene segnalato in fuorigioco. L'appuntamento col vantaggio dei padroni di casa, però, è solamente rimandato di pochi minuti: è l'11' quando Bednarek svetta in area di rigore e insacca di testa il bel calcio d'angolo battuto da quel Veiga che tre anni fa stava per approdare a Napoli.

Un finale di frazione in crescita

Il Napoli non c'è e accusa il colpo a lungo, limitandosi di fatto a difendere e a collezionare cartellini gialli (quattro, solo nei 45 minuti inaugurali) per una mezz'ora buona. Almeno fino a che il centravanti ritrovato Hojlund non suona la carica, impegnando da solo in ripartenza l'intera difesa di casa, Costa compreso. È il segnale che qualche compagno di squadra aspettava: il Napoli cresce man mano e la ricompensa arriva poco prima del duplice fischio di Oliver, l'1-1 lo segna il 'solito' McTominay che raggiunge quota tre in questa Champions League. E manda così le due squadre negli spogliatoi sull'1-1.

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