Champions, i parziali: Tresoldi ancora a segno, City avanti a Lipsia. Como e Arsenal sul velluto

Sono terminati i primi tempi delle sette sfide di Champions League in corso. Il Como è ancora una volta travolgente: 45' perfetti per la squadra di Fabregas, avanti 3-0 sul campo del Lens. Il Napoli è sull'1-1 contro il Porto di Farioli, mentre l'Arsenal sta dominando il match di Praga ed è in vantaggio di due reti.

Nessun parziale a favore delle squadre di casa: 0-0 tra Dortmund e Betis, 1-1 tra Viking e Sabah, mentre il City è avanti in casa del Lipsia e il Bruges sta vincendo ad Eindhoven grazie al solito Tresoldi.

Borussia Dortmund - Betis 0-0

Porto - Napoli 1-1: 11' Bednarek (P), 43' McTominay (N)

Lens - Como 0-3: 7' e 32' Douvikas, 40' Paz

PSV - Bruges 0-1: 25' Tresoldi

Lipsia - Manchester City 0-1: 37' aut. Lukeba

Slavia Praga - Arsenal 0-2: 9' Madueke, 38' Gyokeres

Viking - Sabah 1-1: 11' Mbina (S), 27' Botheim (V)

Già giocate

AEK - Real Madrid 2-3: 12' Koita (A), 32' Bellingham (R), 75' Pilo (A), 78' Mbappé (R), 92' Valverde

Fenerbahce - Liverpool 3-2: 25' Nyoni (L), 29' Greenwood, 69' Isak (L), 73' Brown (F), 79' Muriqi (F)