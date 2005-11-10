Lens-Como, le formazioni ufficiali: Thauvin dal 1', fuori Baturina. La scelta su Nico Paz
Yvonne Alessandro
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lens-Como, gara valida per il quarto turno di League Phase di Champions. Cesc Fabregas in caso di tre punti potrebbe ipotecare la qualificazione ai playoff, ma di fronte si ritrova una squadra tosta allenata da Yannick Cahuzac, subentrato a Toppmoller a metà settembre e fino all'anno scorso contendente del titolo della Ligue 1 del PSG.
Ma passiamo alle scelte ufficiali. Da un lato i padroni di casa del Bollaert-Delelis che schierano un 3-5-2 a sorpresa e non il consueto 3-4-2-1, ma poco cambierà in corso di gara magari. Intanto il tandem offensivo conta su Ivanovic-Thorgan Hazard (fratello di Eden), mentre Thauvin arretra il raggio di azione e si posiziona nella linea a cinque di centrocampo.
Il Como invece conferma Butez tra i pali, in difesa torna Valle dal 1' con Kempf-Ramon nel cuore dell'area e Couto sulla corsia destra. Milla-Perrone la diga di centrocampo e la coppia di cervelli pensanti, mentre Da Cunha alza il raggio d'azione per riportarsi nuovamente alto a destra. Nico Paz non si tocca sulla trequarti, grande esclusione di Baturina, chance per Caqueret titolare, mentre in avanti Fabregas non rinuncia a Douvikas.
Le formazioni ufficiali
Lens (3-5-2): Risser; Antonio, Baidoo, Udol; Aguilar, Cuisance, Thauvin, Haidar, Skoras; Ivanovic, Hazard.
A disposizione: Gurtner; Gorgelin, Celik, Bulatovic, Sotoca, Titraoui, Todibo, Adbulhamid, Gradit, Kadile, Sagnan, Mesloub Soares.
Allenatore: Yannick Cahuzac.
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Caqueret; Douvikas.
A disposizione: Ginelli, Sanchez, Dossena, Kaiki Bruno, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Grilli, Papaccioli.
Allenatore: Cesc Fabregas.