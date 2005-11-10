Como, Ludi: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Kean? Speriamo di riaverlo entro fine mese"
Matteo Selli
Le parole del DS del Como Carloalberto Ludi nel prepartita della sfida contro il Lens in Champions League. Le riporta SkySport:
"Kean? Sta bene, meglio. Abbiamo fatto un comunicato che parlava di cinque settimane, speriamo di accorciare i tempi e di vederlo in campo entro fine novembre. Stasera è una tappa fondamentale, vogliamo essere competitivi ogni tre giorni. Abbiamo fatto alcune prestazioni meno esuberanti, ma la nostra sfida è venire qui, giocare il nostro calcio e provare a rendere i tifosi ancora orgogliosi. Per noi l'allenatore è al centro dello sviluppo del club, bisogna poi intavolare delle strategie con lui. La nostra abilità è di entrare nella testa di Fabregas per capire di cosa necessita. Il processo di osservazione è lungo, abbiamo degli scout che girano tutto il mondo. Abbiamo di tutto. Facciamo anche una profilazione del ragazzo, dal punto di vista del carattere. La cosa più importante è capire cosa serve a Fabregas per il suo gioco. Il nostro segreto è conoscerci sempre di più. L'allineamento dal presidente fino all'allenatore fa la differenza".