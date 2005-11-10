Como, Ludi: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi. Kean? Speriamo di riaverlo entro fine mese"

Le parole del DS del Como Carloalberto Ludi nel prepartita della sfida contro il Lens in Champions League. Le riporta SkySport:

"Kean? Sta bene, meglio. Abbiamo fatto un comunicato che parlava di cinque settimane, speriamo di accorciare i tempi e di vederlo in campo entro fine novembre. Stasera è una tappa fondamentale, vogliamo essere competitivi ogni tre giorni. Abbiamo fatto alcune prestazioni meno esuberanti, ma la nostra sfida è venire qui, giocare il nostro calcio e provare a rendere i tifosi ancora orgogliosi. Per noi l'allenatore è al centro dello sviluppo del club, bisogna poi intavolare delle strategie con lui. La nostra abilità è di entrare nella testa di Fabregas per capire di cosa necessita. Il processo di osservazione è lungo, abbiamo degli scout che girano tutto il mondo. Abbiamo di tutto. Facciamo anche una profilazione del ragazzo, dal punto di vista del carattere. La cosa più importante è capire cosa serve a Fabregas per il suo gioco. Il nostro segreto è conoscerci sempre di più. L'allineamento dal presidente fino all'allenatore fa la differenza".