Allegri ha una panchina di 15 anni fa: il Napoli si presenta a Porto con soli 7 sostituti

Stasera si conclude la due giorni della 4^ giornata di Fase Campionato della Champions League, con le ultime due squadre italiane chiamate a scendere in campo. Tra queste, un Napoli particolarmente raffazzonato che andrà sul difficile terreno di gioco del Porto, allenato da un italianissimo come Francesco Farioli.

Sette sostituti, due sono portieri

Fa particolarmente impressione la sfortuna che si è abbattuta sul Napoli, con il tecnico azzurro Massimiliano Allegri alle prese con una vera e propria moria di giocatori a sua disposizione. Per capire meglio il concetto, basta dare uno sguardo alla panchina del Napoli nella partita di stasera del Do Dragao. Sembra di 15 anni fa, quando ancora al massimo si potevano portare 7 giocatori da far subentrare (la regola è stata aggiornata nel 2012/13). La panchina di Allegri conta tra l'altro appena 5 calciatori di movimento, considerando che due sostituti sono i portieri di riserva Milinkovic-Savic e Contini. Gli altri? Sono tutti attaccanti, come Lucca, Giovane e Lang, o giovanissimi del vivaio azzurro quali Chiummariello e Lieto, presenti anche domenica sera allo Stadium.

La panchina di Allegri, nome per nome

Per avere ben definita la scarsità di alternative alle quali può ricorrere Allegri, ecco come si presenta in distinta la panchina del Napoli: Contini, Milinkovic-Savic, Lucca, Giovane, Chiummariello, Lieto, Lang.