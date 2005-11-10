Napoli, Giovane: "E' una partita difficile, siamo pronti. Vogliamo conquistare i tre punti"

L'attaccante del Napoli Giovane, ai microfoni di Prime, ha parlato prima della sfida di questa sera contro il Porto: "Sappiamo che oggi è una partita difficile, il Porto ha dimostrato una grande qualità tecnica e siamo con la testa tranquilla. Sappiamo quello che dobbiamo fare, il mister ha già parlato con noi e speriamo che usciamo con tre punti con una buona prestazione".

Parti dalla panchina, sei pronto ad incidere a partita in corso?

"Ovviamente, per me non cambia. Solo di stare qua e giocare la Champions per me è una cosa molto importante, lo so che è una partita difficile e devo rimanere pronto a tutto".