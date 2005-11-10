Napoli, Giovane: "E' una partita difficile, siamo pronti. Vogliamo conquistare i tre punti"
autore
Antonino Sergi
Antonino Sergi
Oggi alle 20:22Serie A
autore Antonino Sergi
04.11.2026 20:22Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
L'attaccante del Napoli Giovane, ai microfoni di Prime, ha parlato prima della sfida di questa sera contro il Porto: "Sappiamo che oggi è una partita difficile, il Porto ha dimostrato una grande qualità tecnica e siamo con la testa tranquilla. Sappiamo quello che dobbiamo fare, il mister ha già parlato con noi e speriamo che usciamo con tre punti con una buona prestazione".
Parti dalla panchina, sei pronto ad incidere a partita in corso?
"Ovviamente, per me non cambia. Solo di stare qua e giocare la Champions per me è una cosa molto importante, lo so che è una partita difficile e devo rimanere pronto a tutto".
Articoli correlati
Champions, i parziali: Tresoldi ancora a segno, City avanti a Lipsia. Como e Arsenal sul velluto
Mezz'ora complicata del Napoli, che chiude in crescita: 1-1 a fine primo tempo a Porto
Si è svegliato il Napoli: tre tiri in pochi secondi, quello di McTominay diventa l'1-1 a Porto
Morte Tinto Brass, c'è il ricordo di De Laurentiis: "Con lui e sua moglie cene indimenticabili"
Altre notizie Serie A
Oggi
21:46 Serie A
Si è svegliato il Napoli: tre tiri in pochi secondi, quello di McTominay diventa l'1-1 a Porto
21:45 Serie A
Koopmeiners sfida il fratello: "Mia mamma non è tesa come papà e nonna. Ha previsto un 2-2"
21:43 Serie A
Il Como è inarrestabile: Douvikas trova Nico Paz, mancino sotto la traversa e 3-0 al Lens
21:30 Serie A
Udinese, Collavino: "Avevamo già spedito gli inviti, ma l'evento per i 130 anni è stato spostato"
21:23 Serie A
Morte Tinto Brass, c'è il ricordo di De Laurentiis: "Con lui e sua moglie cene indimenticabili"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi