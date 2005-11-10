Champions League, equilibrio ad Atene e Istanbul: Real e Liverpool non dominano
Michele Pavese
Due sfide in equilibrio nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Ad Atene l’AEK sorprende il Real Madrid e passa in vantaggio al 12’ con Koita, ma i Blancos reagiscono e trovano il pareggio al 32’: ci pensa Jude Bellingham con una splendida giocata, uno spettacolare colpo di tacco su assist di Cucurella.
Parità anche in Turchia tra Fenerbahce e Liverpool. I Reds sbloccano il match al 25’ con Nyoni, ma la risposta dei padroni di casa arriva appena quattro minuti più tardi: Greenwood firma l’1-1 e rimette tutto in equilibrio prima dell’intervallo.
AEK - Real Madrid 1-0: 12' Koita (A), 32' Bellingham (R)
Fenerbahce - Liverpool 1-1: 25' Nyoni (L), 29' Greenwood
Ore 21
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