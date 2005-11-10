Capello: "De Bruyne lo preferisco davanti alla difesa, lì può illuminare il gioco"
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Simone Bernabei
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04.11.2026 20:38Serie A
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Fabio Capello ha parlato dagli studi di Sky Sport in vista della sfida che il Napoli giocherà questa sera in casa del Porto. L'attenzione si è posata soprattutto sulla posizione di Kevin De Bruyne che per l'occasione giocherà pochi metri alle spalle di Hojlund:
"Lì diventa più difficile ricevere il pallone... A centrocampo, un po' più indietro, può illuminare il gioco perché tocca più palloni. Poi è vero che più avanti corre meno, ma a me sta piacendo tantissimo davanti alla difesa"
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