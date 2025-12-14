L'ex Udinese Thauvin vola con il Lens: è di nuovo lui il giocatore del mese in Ligue 1

Il ritorno di Florian Thauvin in Ligue 1 è decisamente fruttuoso per il rendimento dell'ex attaccante dell'Udinese. Dopo essere già stato eletto giocatore del mese a settembre, l'attaccante 32enne ha ricevuto di nuovo questo riconoscimento dall'UNFP per il mese di novembre, durante il quale ha fornito due assist contro il Monaco in trasferta (4-1) e ha segnato una doppietta ad Angers (2-1). Il giocatore del Lens succede così all'attaccante inglese Mason Greenwood (Marsiglia), eletto miglior giocatore ad otttobrer.

Così sui propri canali social lo ha celebrato l'UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels, il sindacato calciatori francese): "Florian Thauvin vince il suo 5° Trofeo UNFP del Giocatore del Mese di @Ligue1 in carriera. Diventa il vincitore del mese di novembre, dopo essere stato quello di settembre questa stagione! Congratulazioni Florian".

Si tratta del quinto trofeo di giocatore del mese della carriera di Thauvin, facendo di lui uno dei giocatori più premiati dalla creazione di questo premio da parte dell'UNFP dalla stagione 2003-2004. Arrivato al Lens nell'estate 2025 dall'Udinese, il campione del mondo è diventato uno degli elementi chiave della squadra che sta sorprendendo più di tutte in questa stagione della Ligue 1. Oggi contro il Nizza il Lens punta a riprendersi la vetta dopo il successo di ieri del Paris Saint-Germain contro il Metz.