Lens-Rennes, formazioni ufficiali: Thauvin dal 1'. Panchina per Saint-Maximin
Queste le formazioni ufficiali di Lens-Rennes, partita valida per la 21ª giornata di Ligue 1:
LENS (3-4-2-1): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard. All. Pierre Sage.
RENNES (3-5-2): Silistrie; Rouault, Jacquet, Aït-Boudlal; Tamari, Camara, Rongier, Szymanski, Nordin; Embolo, Lepaul. All. Habib Beye.
La 21a giornata
Venerdì 6 febbraio
Metz-Lille 0-0
Sabato 7 febbraio
Lens - Rennes
Brest - Lorient
Nantes - Lione
Domenica 8 febbraio
Nizza - Monaco
Angers - Tolosa
Auxerre - Paris FC
Le Havre - Strasburgo
Paris Saint-Germain - Olympique Marsiglia
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 48
2. Lens 46
3. Olympique Marsiglia 39
4. Lione 39
5. Lille 33
6. Rennes 31
7. Strasburgo 30
8. Tolosa 30
9. Lorient 28
10. Monaco 27
11. Angers 26
12. Brest 23
13. Nizza 22
14. Paris FC 21
15. Le Havre 20
16. Nantes 14
17. Auxerre 13
18. Metz 13
MARCATORI
13 reti: Greenwood (Marsiglia)
11 reti: Panichelli (Strasburgo)
9 reti: Lepaul (Rennes) e Sulc (Lione)
8 reti: Kebbal (Paris FC) e Sid (Lens)
7 reti: Del Castillo (Brest), Diop (Nizza), Edouard (Lens), Barcola (Paris Saint-Germain) e Fati (Monaco)