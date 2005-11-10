Messi vuole essere ricordato così dalla gente: "Un grande atleta che ha lottato per i sogni"

Come vuole essere ricordato Leo Messi dalla gente, negli anni a venire? Il fuoriclasse argentino nel corso di una intervista rilasciata a EFE ha risposto così alla domanda: "Come voglio essere ricordato dalla gente? Come un grande atleta che ha sempre lottato per raggiungere i suoi obiettivi e sogni". Messi ha compiuto 39 anni a giugno e ha da poco dato il proprio addio alla nazionale argentina.

La fine del suo percorso da calciatore si avvicina dunque, un percorso che ha avuto due squadre in particolare a fare da sfondo alle sue imprese: l'Argentina, appunto, ma anche il Barcellona: "È difficile spiegare cosa significhi il Barcellona per me", spiega il fuoriclasse.

"Provo un amore speciale, per la città e per il club. Siamo stati fortunati a vincere tutto, non solo per ciò che abbiamo potuto raggiungere, ma anche per il modo in cui lo abbiamo fatto", aggiunte. "E per quanto abbiamo goduto a giocare assieme. La cosa più importante è stata questa, di godere dei dettagli della vita quotidiana. Delle sessioni di allenamento e dei bellissimi momenti passati insieme", le parole del fenomeno dell'Inter Miami.

E ancora, Leo ha spiegato: "A volte sono riuscito a realizzare ciò che volevo raggiungere, a volte invece no… ma non ho mai smesso di provare a vincere tutto ciò che avevo davanti".