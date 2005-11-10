Lunga intervista per Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone che è stato premiato dalla Serie A come miglior giocatore del campionato nel mese di ottobre, sulle colonne di oggi del Messaggero. Impossibile non ripartire dalla nazionale e dalla polemica nata dalle dichiarazioni del suo agente Vincenzo Pisacane dopo la mancata convocazione: "Magari più avanti si vedrà, so però che dovrò mantenere un livello alto per potermela meritare. Non ho sentito Mancini in questi giorni".

L'arrivo in Serie A le ha fatto cambiare idea sulla meritocrazia nel calcio?

"Bisogna sempre rendere al massimo, negli anni ho sbagliato qualche stagione e ne sono consapevole. Poi lo scorso anno c'è stata questa svolta e si sono create le condizioni per arrivare in Serie A. Ma so anche che se non fosse arrivata con il Frosinone, la Serie A oggi non la facevo".

Cosa le piace più di Alvini?

"Il grandissimo entusiasmo e come prepara la partita. Sul campo sai sempre cosa fare e dove sono i compagni. Non arriviamo mai a un match con dei dubbi. Ora arrivo più spesso al limite ed entro di più in area, così ho più possibilità di fare gol".

Dove può arrivare questo Frosinone?

"Alla salvezza. Poi si vedrà durante l'anno, ma sappiamo che è un campionato duro e che potremo avere momenti difficili. Ora il calendario ci riserverà Milan, Inter, Roma e Lazio: l'inizio oggi ci aiuta e magari servirà tra qualche mese".

Ha già iniziato il corso da DS: come mai?

"Solo per curiosità. Volevo farlo da tempo, è un ruolo che mi affascina, non facile e di responsabilità. Non è detto comunque che un domani voglia fare quello".

Da DS chi prenderebbe del suo Frosinone?

"Kvernadze, ha qualità fisiche e atletiche devastanti e un grande uno-contro-uno. Qui a Frosinone ha trovato un mister che ha tanta pazienza per spiegargli i movimenti e dove farsi trovare: è migliorato tanto sotto questi aspetti. Sta facendo meno fatica in Serie A di quanta ne facesse in B".