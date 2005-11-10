C'è stato un momento in cui dati, computer, numeri e intelligenza artificiale non esistevano. Era già tanto se si avevano a disposizione i cellulari. Un momento in cui il calciomercato era fatto dall'uomo al 100%, con un approccio basato sull'osservazione diretta e sui contatti costruiti in anni di rapporti e perché no, amicizie. Oggi per qualcuno quel metodo è desueto. Sopraffatto dall'inevitabile progresso che avvolge il mondo intero, mica solo il calcio. Ma soprattutto in Italia esistono ancora degli alfieri di un modo di fare le trattative forse datato, ma per certi versi più efficace dell'innovazione.

Da Corvino a Lo Monaco, tanti i direttori sportivi ancora al centro

"Le pelli bisogna toccarle con mano", è solito dire Pantaleo Corvino. Uno che di calcio ne ha masticato parecchio nel corso della carriera. Ha iniziato quando i cellulari erano un miraggio e per telefonare servivano i gettoni per la cabina telefonica. Col dirigente salentino anche Walter Sabatini, Pietro Lo Monaco, Guido Angelozzi, Giovanni Sartori… Ma l'elenco è lungo, col calcio che trae ancora enormi benefici dalle loro intuizioni. Perché di questo si tratta.

Lo scouting c'è, ma conta sempre la loro impressione sul campo

Tutti questi dirigenti si avvalgono della collaborazione di propri scout di fiducia che spesso vanno a scandagliare mercati meno battuti. L'est Europa, alcuni paesi dell'Africa, il Sudamerica. I report arrivano un po' da ogni parte del mondo ma poi sono loro a muoversi direttamente, vivendo campi di allenamento e tribune di stadi che il grande pubblico spesso neanche conosce. Un modo diverso con cui gli algoritmi non c'entrano niente, che andava a ricercare talento e fame anche nei campi di periferia.