Ci sono giocatori che diventano importanti e altri che diventano indispensabili. Isaksen e Taylor oggi rappresentano entrambe le cose per la Lazio. Sono due dei pezzi pregiati della squadra, due calciatori sui quali Gattuso sta costruendo una parte importante del progetto biancoceleste. Il cambio di guida tecnica ha elevato il loro rendimento. Rispetto alla gestione Sarri, si vede una squadra che cerca maggiore verticalità, intensità e concretezza, caratteristiche che esaltano le qualità dei due giocatori.

Isaksen sta vivendo una stagione di grande crescita: nelle prime 11 giornate di campionato ha messo insieme 4 gol e un assist, diventando uno degli uomini più incisivi della formazione. Un rendimento che certifica anche la sua evoluzione rispetto alla scorsa stagione, quando aveva chiuso con 5 reti e un assist in 30 presenze. Oggi è più continuo, determinato e soprattutto più concreto sotto porta.

Taylor è un altro protagonista. L'olandese ha giocato da titolare tutte le prime 11 partite, collezionando 2 gol e un assist. È diventato un riferimento del centrocampo, grazie alla qualità nella gestione del pallone, agli inserimenti e alla capacità di interpretare più ruoli. Il nuovo profeta della Lazio come definito da Hernanes. La valutazione di Taylor è cresciuta sensibilmente: arrivato per circa 17 milioni, oggi il suo valore viene stimato intorno ai 35 milioni. Per Isaksen si parla invece di una valutazione vicina ai 20 milioni.

Numeri e mercato raccontano una crescita importante, ma soprattutto certificano il valore di due calciatori che la Lazio non può permettersi di perdere. A gennaio potrebbero arrivare offerte e interessamenti, ma la risposta dovrebbe essere una sola: no. Se questa squadra vuole davvero raggiungere un risultato importante in questa stagione, deve tenersi stretti i suoi due migliori giocatori. Isaksen e Taylor sono un patrimonio tecnico da proteggere, non occasioni di mercato da sfruttare. A gennaio non si toccano!

