Una serata da ricordare per Maximo Perrone. Il centrocampista del Como ha trovato la prima presenza da titolare con la maglia dell'Argentina e ha lasciato subito il segno, contribuendo alla larga vittoria contro il Costa Rica con due assist. Un premio al lavoro svolto e alla crescita mostrata nell'ultimo periodo.

"Ero tranquillo, sapevo cosa potevo dare"

Intervistato dopo la partita, Perrone ha raccontato le emozioni della prima da titolare con la Selección: "Sono molto contento, perché ho lavorato tanto per arrivare a questo momento. Ero tranquillo, sapevo quello che potevo fare". Il centrocampista ha poi spiegato che la convocazione e la titolarità non sono arrivate per caso: "Non è qualcosa che mi è capitato da un giorno all'altro. Ho lavorato molto per questo e sono felice. Adesso non resta altro che continuare a lavorare".

"Giocare con questi campioni rende tutto più facile"

Perrone ha anche sottolineato il valore dei compagni con cui ha condiviso il campo: "Con giocatori di questa qualità diventa tutto più semplice". Nonostante l'ottimo debutto, il classe 2003 mantiene grande umiltà: "Devo ancora lavorare e fare tanto". Una mentalità che rispecchia quella richiesta da Lionel Scaloni ai giovani dell'Albiceleste: entusiasmo, ma anche pazienza e consapevolezza del percorso da completare. Per Perrone, però, il primo passo è stato sicuramente quello giusto.