Mariano Troilo ha vissuto una notte che difficilmente dimenticherà. Il difensore del Parma ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Argentina, coronando un sogno coltivato fin da bambino. Dopo il debutto arrivato nella sfida contro il Costa Rica, il classe 2003 ha raccontato tutta la sua emozione per il primo passo nel mondo della Selección.

Un sogno

"Provo una grande emozione per questo debutto. Indossare questa maglia è il massimo che un calciatore possa chiedere, fin da piccolo ho sognato di vivere un momento così", ha raccontato Troilo. Il difensore ha poi voluto dedicare il traguardo alla propria famiglia: "Li ringrazio, perché fanno parte di tutto questo".

Il giocatore del Parma ha aggiunto: "Ora voglio godermi questo momento, la mia famiglia mi aspetta fuori e immagino che siano emozionati quanto me. Cerco sempre di lavorare nello stesso modo e sapevo che prima o poi sarebbe arrivata questa opportunità".

L'attesa prima dell'ingresso in campo

Troilo ha poi rivelato le sensazioni vissute prima di entrare sul terreno di gioco: "Quando il tecnico mi ha detto che sarei entrato nel secondo tempo sono arrivate le farfalle nello stomaco, i nervi e un po' di tensione. Per fortuna credo che il debutto sia andato bene". Una prima presenza vissuta con emozione e concentrazione, nel segno della filosofia di Scaloni: accompagnare i giovani senza bruciarne le tappe. Per Troilo, però, il sogno è appena iniziato.