Llorente: "Capisco il discorso di Kolo Muani. Ma io avevo Tevez accanto, lui no"
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Simone Lorini
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15.10.2026 11:41Serie A
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Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha parlato dell'esigenza palesata da Kolo Muani di giocare con un attaccante al suo fianco: "Da attaccante capisco il discorso di Kolo Muani, è più agevole giocare con una punta accanto. Ma io avevo Carlos Tevez, lui no".
Woltemade è più alto anche di lei: 198 centimetri contro i suoi 194.
"Woltemade e Kolo Muani possono funzionare in coppia, a patto che il tedesco sfrutti maggiormente il fisico per tenere la palla e vincere i duelli. A volte Woltemade mi sembra tecnico ma un po’ leggero. La vera stagione di Kolo Muani inizia ora che si è sbloccato anche in campionato, fidatevi di me. Il gol è fiducia, è tutto per un attaccante".
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