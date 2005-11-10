Da quando è all'Inter, Lautaro ha saltato 51 partite: 8 ko senza il Toro per i nerazzurri

Da quando è all'Inter, Lautaro ha saltato 51 partite: 8 ko senza il Toro per i nerazzurriTMW
Alessio Del Lungo
L'Inter senza Lautaro Martinez perde un bomber, un capitano e un leader, non solo tecnico. Nelle ultime stagioni è capitato più volte che il numero 10 non giocasse per infortunio o per gestione del minutaggio, ma è chiaro che per i nerazzurri la sua assenza è sempre stata pesante. Nel 2025-2026 i dati raccontano come i nerazzurri abbiano raccolto 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte nelle 13 partite in cui il Toro non c'è stato. Quest'anno invece è andata bene, con il successo per 5-3 contro l'Udinese. In generale nei 50 precedenti in cui non è sceso in campo da quando veste la maglia dell'Inter sono arrivate 34 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte.
Tutti i dati
2018-2019
1-9-2018 - Bologna-Inter 0-3, Serie A, in panchina
15-9-2018 - Inter-Parma 0-1, Serie A, infortunio
18-9-2018 - Inter-Tottenham 2-1, Champions, infortunio
22-9-2018 - Sampdoria-Inter 0-1, Serie A, panchina
25-9-2018 - Inter-Fiorentina 2-1, Serie A, panchina
3-10-2018 - PSV-Inter 1-2, Champions, panchina
21-10-2018 - Inter-Milan 1-0, Serie A, panchina
29-10-2018 - Lazio-Inter 0-3, Serie A, panchina
11-11-2018 - Atalanta-Inter 4-1, Serie A, panchina
28-11-2018 - Tottenham-Inter 1-0, Champions, panchina
14-3-2019 - Inter-Eintracht 0-1, Europa League, squalificato
31-3-2019 - Inter-Lazio 0-1, Serie A, infortunio
3-4-2019 - Genoa-Inter 0-4, Serie A, infortunio
7-4-2019 - Inter-Atalanta 0-0, Serie A, infortunio
14-4-2019 - Frosinone-Inter 1-3, Serie A, panchina
TOTALE: 8 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte in 15 partite.
2019-2020
21-12-2019 - Inter-Genoa 4-0, Serie A, squalificato
14-1-2020 - Inter-Cagliari 4-1, Coppa Italia, panchina
2-2-2020 - Udinese-Inter 0-2, Serie A, squalificato
9-2-2020 - Inter-Milan 4-2, Serie A, squalificato
27-2-2020 - Inter-Ludogorets 2-1, Europa League, squalificato
TOTALE: 5 vittorie in 5 partite.
2020-2021
Nessuna partita saltata.
2021-2022
21-8-2021 - Inter-Genoa 4-0, Serie A, squalificato
4-12-2021 - Roma-Inter 0-3, Serie A, panchina
9-4-2022 - Inter-Hellas Verona 2-0, Serie A, squalificato
TOTALE: 3 vittorie in 3 partite.
2022-2023
Nessuna partita saltata.
2023-2024
23-12-2023 - Inter-Lecce 2-0, Serie A, infortunio
29-12-2023 - Genoa-Inter 1-1, Serie A, infortunio
9-3-2024 - Bologna-Inter 0-1, Serie A, panchina
14-4-2024 - Inter-Cagliari 2-2, Serie A, squalificato
26-5-2024 - Hellas Verona-Inter 2-2, Serie A, panchina
TOTALE: 2 vittorie e 2 pareggi in 4 partite.
2024-2025
24-8-2024 - Inter-Lecce 2-0, Serie A, infortunio
23-11-2024 - Hellas Verona-Inter 0-5, Serie A, febbre
25-2-2025 - Inter-Lazio 2-0, Coppa Italia, panchina
11-3-2025 - Inter-Feyenoord 2-1, Champions, panchina
30-3-2025 - Inter-Udinese 2-1, Serie A, infortunio
2-4-2025 - Milan-Inter 1-1, Coppa Italia, infortunio
3-5-2025 - Inter-Hellas Verona 1-0, Serie A, infortunio
11-5-2025 - Torino-Inter 0-2, Serie A, infortunio
18-5-2025 - Inter-Lazio 2-2, Serie A, infortunio
23-5-2025 - Como-Inter 0-2, Serie A, panchina
TOTALE: 8 vittorie e 2 pareggi in 10 partite.
2025-2026
17-9-2025 - Ajax-Inter 0-2, Champions, panchina
3-12-2025 - Inter-Venezia 5-1, Coppa Italia, panchina
21-2-2026 - Lecce-Inter 0-2, Serie A, infortunio
24-2-2026 - Inter-Bodo/Glimt 1-2, Champions League, infortunio
28-2-2026 - Inter-Genoa 2-0, Serie A, infortunio
3-3-2026 - Como-Inter 0-0, Coppa Italia, infortunio
8-3-2026 - Milan-Inter 1-0, Serie A, infortunio
14-3-2026 - Inter-Atalanta 1-1, Serie A, infortunio
22-3-2026 - Fiorentina-Inter 1-1, Serie A, infortunio
12-4-2026 - Como-Inter 3-4, Serie A, infortunio
17-4-2026 - Inter-Cagliari 3-0, Serie A, infortunio
21-4-2026 - Inter-Como 3-2, Coppa Italia, infortunio
26-4-2026 - Torino-Inter 2-2, Serie A, infortunio
TOTALE: 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte in 13 partite.
2026-2027
14-9-2026 - Inter-Udinese 5-3, Serie A, in panchina
TOTALE: 1 vittoria in 1 partita.
TOTALE SENZA LAUTARO: 34 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte in 51 partite