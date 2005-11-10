Inter, Lautaro ko: i tempi di recupero e quali partite salterà. Out anche nel derby

Inter, Lautaro ko: i tempi di recupero e quali partite salterà. Out anche nel derbyTMW
Ivan Cardia
Una tegola per l’Inter, almeno nell’immediato. Lautaro Martinez, vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, rimarrà ai box per circa una ventina di giorni. È questa la prima stima, ovviamente orientativa dato che l’attaccante argentino si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, relativa ai tempi di rientro. Ove confermata, significa che il Toro sarebbe indisponibile fino alla prossima sosta del campionato, prevista dopo le gare del weekend dell’8 novembre.
Derby e Champions
Cristian Chivu dovrebbe quindi fare a meno del suo miglior attaccante in una fase chiave della stagione. Il derby con il Milan è infatti in programma il 31 ottobre ed è da escludere che Lautaro possa esserci, a meno di un recupero lampo. L’Inter chiuderà poi questo filotto con la gara con il Como, un big match, ma è difficile che l’argentino possa recuperare: più realisticamente, il ritorno in campo con i nerazzurri - nella speranza a quel punto di non dover affrontare i viaggi con l’Argentina - potrebbe coincidere con Atalanta-Inter del 22 novembre, alla ripresa del campionato. Nel mezzo, però, ci sono anche le prossime tre gare di Champions.
Quali gare salterà Lautaro
17 ottobre: Bologna-Inter — Serie A
21 ottobre: Inter-Shakhtar Donetsk — Champions League
25 ottobre: Inter-Fiorentina — Serie A
28 ottobre: Venezia-Inter — Serie A
31 ottobre: Milan-Inter — Serie A
3 novembre: Feyenoord-Inter — Champions League
8 novembre: Inter-Como — Serie A