Roma, il problema dei big match non è ancora risolto: nessuna vittoria negli ultimi 4

Troppo spesso la Roma l'anno scorso cadeva negli scontri diretti o comunque nelle partite di una certa importanza e questo è forse ciò che le è mancato maggiormente per poter essere un'alternativa credibile all'Inter. Anche Chivu non ha avuto un rendimento elevatissimo nei big match, ma ha sicuramente fatto meglio dei giallorossi, che mai come in questo 2026-2027 sono i veri antagonisti dei nerazzurri.

Un campanello d'allarme

Se analizziamo le prestazioni, la Roma non ha mai fallito, se invece guardiamo i risultati, ecco che ci si accorge come quello step in avanti da parte degli uomini di Gian Piero Gasperini forse non è ancora stato compiuto: nelle ultime 5 partite i capitolini hanno ricevuto tanti complimenti, ma hanno vinto una sola partita. Tre pari contro Fenerbahce, Como e Inter, una vittoria contro il Torino e una sconfitta contro il Real Madrid.

È altrettanto vero però che la scorsa stagione Fabregas aveva battuto in casa la Roma e Bonny aveva punito i giallorossi all'Olimpico, mentre quest'anno i lariani non sono riusciti a vincere neanche giocando più di 30 minuti in superiorità numerica e i campioni d'Italia hanno dovuto rimontare un 2-0 per strappare un punto. La musica è cambiata, ma non ancora abbastanza nelle sfide che contano. Per spodestare i favoriti per lo Scudetto serve qualcosa in più.