Il ritorno a Roma di Rudiger: "Partita piena di emozioni per me, vittoria importante del Real"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 12:30Serie A
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15.10.2026 12:30Serie A
Il difensore tedesco, autore del gol decisivo per la vittoria del Real Madrid a Roma, ha voluto ricordare i suoi anni in giallorosso (2015-2017).
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Serata da ricordare per Antonio Rudiger, tornato allo Stadio Olimpico da avversario della sua Roma. Il difensore tedesco, autore del gol decisivo nel successo per 3-4 del Real Madrid, ha affidato al proprio profilo Instagram un commento nostalgico.
La reazione di Rudiger al ritorno a Roma
"Una partita piena di emozioni per me. C’è molto da migliorare, ma è una vittoria importante in trasferta per noi. La Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e nel mio percorso", la lettura del centrale merengue.
La pagella di Rudiger su TMW
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