Lo strano caso del Milan: Pulisic, Rabiot e Leao tra i meno utilizzati

Rosa corta e tanto turnover: la prima necessità, la seconda virtù. Il Milan di Massimiliano Allegri, partito in quarta, ha frenato. Nonostante il vantaggio - per molti non lo è - di non giocare le coppe, il tecnico livornese si scontra con una squadra non così amplia nelle sue alternative, e con qualche infortunio di troppo. Se si critica il rendimento del Milan di oggi, ci sono alcuni dati da prendere in considerazione. E un po’ di assenze.

Una prima notizia arriva dai calciatori più impiegati: Allegri ha convinto Saelaemekers a rimanere, e lo ha ripagato con i fatti. Il belga è il giocatore più schierato da Max in questa prima fase di campionato, praticamente sempre presente.

La grande sorpresa arriva dai giocatori meno impiegati. Non fa notizia il lungolegente Ardon Jashari, ma che in top five ci sia Christian Pulisic: l’infortunio ha privato il Milan di un elemento essenziale per oltre metà stagione, finora. E la lista colpisce ancora, se si allarga oltre la top: il sesto giocatore meno impiegato del Milan è Adrien Rabiot (450 minuti), il settimo Rafael Leao (470). Su tutti pesano i rispettivi infortuni. Morale della favola: Allegri è lì, nonostante abbia avuto i suoi giocatori migliori a mezzo servizio. Minuti, non opinioni, alla mano.

MILAN

I più impiegati: Alexis Saelemaekers (1.095 minuti), Strahinja Pavlovic (1.092 minuti), Matteo Gabbia (1.080 minuti), Mike Maigna (1.046 minuti), Youssouf Fofana (1.041 minuti).

I meno impiegati: Ardon Jashari (40 minuti), Zachary Athekame (137 minuti), Christopher Nkunku (313 minuti), Koni De Winter (435 minuti), Christian Pulisic (439 minuti).