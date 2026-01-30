Lookman-Fenerbahçe: c'è l'accordo con l'Atalanta sulla valutazione, manca sulle modalità

Fenerbahçe e Atalanta sono ancora nel pieno della trattativa per definire le modalità di pagamento e le garanzie bancarie relative all'affare Ademola Lookman. La valutazione complessiva è stata fissata a 40 milioni di euro (bonus inclusi), ma manca ancora il via libera definitivo sui dettagli finanziari dell'operazione, fa sapere Fabrizio Romano.

Nel frattempo, il club turco ha fatto passi avanti decisivi per Sidiki Cherif dell'Angers: l'operazione è impostata su un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni di euro più bonus. Cherif (19) è cresciuto nel settore giovanile del club della Loira mettendo a referto in questa stagione 20 presenze e 4 reti.

I numeri dell'attaccante. In carriera il classe '97 vanta 137 presenze e 55 gol con l'Atalanta, 49 gettoni e 12 reti con il Charlton, 48 sfide e 4 centri con l'Everton, 42 match e 8 gol con il Leicester, 35 partite e 4 reti con il Fulham, 24 apparizioni e 5 centri con il Lipsia e 2 gare e 2 gol con l'Under 23 dei Toffees. Inoltre è sceso in campo 41 volte con la Nigeria, segnando 11 reti.