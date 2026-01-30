TMW
Fenerbahçe, non solo Lookman: per l'attacco si punta a chiudere per Cherif dell'Angers
TUTTO mercato WEB
Contestualmente ad Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell'Atalanta, il Fenerbahce sta lavorando anche per concludere un altro innesto per il fronte offensivo di Domenico Tedesco.
Si tratta, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com di Sidiki Cherif, prima punta classe 2006 in forza all'Angers, per il quale non è da escludere una missione lampo del ds turco Devin Ozek direttamente oltralpe.
Cherif (19) è cresciuto nel settore giovanile del club della Loira mettendo a referto in questa stagione 20 presenze e 4 reti.
Altre notizie Calcio estero
UfficialeTer Stegen mette Livakovic alla porta: fine prestito al Girona, il portiere torna in patria
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile