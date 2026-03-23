Atletico ko nel derby di Madrid, Simeone: "Non è colpa dell'arbitro. Lookman? Cresce"

Gol e spettacolo nel derby di Madrid: se lo aggiudica il Real di Arbeloa, che passa 3-2 sull'Atletico, pur chiudendo in 10 contro 11 per l'espulsione di Valverde al 77'. Al termine della sfida le proteste sono soprattutto dal lato dei Colchoneros, comunque, a causa di un presunto rigore non concesso dall'arbitro Munuera Montero.

Il tecnico Diego Simeone comunque non vuole appellarsi alle scelte arbitrali: "Non credo che non abbiamo vinto per questo. Abbiamo avuto l'opportunità di creare buone occasioni, ma non le abbiamo sfruttate. Ci meritavamo almeno qualcosa in più". Poi ha ribadito ancora: "Non credo che abbia interferito con il gioco. Avremmo potuto fare molto di più, difendere meglio le loro porte e incidere maggiormente in attacco. Abbiamo avversari che giocano bene e ti puniscono per ogni errore che commetti".

Arriva intanto il quinto gol dell'ex Atalanta Ademola Lookman, alla prima rete in un derby. Riguardo all'attaccante nigeriano, Simeone ha spiegato: "Sta migliorando, sta lavorando molto bene, ci offre cose diverse e lo stiamo aiutando a crescere in difesa perché ha le capacità necessarie ed è un ragazzo con un grande cuore e una grande voglia di imparare. Speriamo che continui a darci cose importanti come quella di oggi."