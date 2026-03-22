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Atalanta, guarda Lookman: primo gol nel derby contro il Real Madrid, quinto sigillo con l'Atletico

Atalanta, guarda Lookman: primo gol nel derby contro il Real Madrid, quinto sigillo con l'AtleticoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 21:55Calcio estero
Yvonne Alessandro

Ademola Lookman al primo derby di Madrid affonda gli artigli e ferisce il Real Madrid. L'ex Atalanta ha attaccato l'area di rigore del Real Madrid con una ferocia incredibile, imbeccato in profondità nel duello con Rudiger: l'attaccante nigeriano ha rifinito con il gol dell'1-0, su azione meravigliosa costruita con Ruggeri e culminata dall'assist di Giuliano Simeone.

Un sigillo che ammutolisce il Bernabeu. Grazie alla rete di Lookman, l'Atletico Madrid sta conducendo i giochi del big match contro il Real Madrid, nella ultima stracittadina della stagione ne LaLiga. Merengues costrette a inseguire nella ripresa, nella speranza di ribaltare lo svantaggio della prima frazione.

Si tratta del quinto gol stagionale di Lookman tra tutte le competizioni disputate con la maglia dell'Atletico, da quando ha lasciato l'Atalanta per voltare pagina e affrontare un'avventura inedita in Spagna. Lontano dall'Italia e dalla Serie A, il nigeriano classe 1997 sta lasciando ottime impressioni alla sua nuova guida, il 'Cholo' Simeone.

Parziale
Real Madrid - Atletico Madrid 0-1
Lookman 33' (A)

Formazioni ufficiali
Real Madrid (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Guler, Valverde; Brahim, Vinicius.
A disposizione: Aguado, Alaba, Alexander-Arnold, Bellingham, Camavinga, Carreras, Fran, G.Garcia, Mastantuono, Mbappé, Mestre, Moran.
Allenatore: Alvaro Arbeloa.

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julián.
A disposizione: Vargas, Sorloth, Molina, Lenglet, Nico Gonzalez, Gimenez, Esquivel, J.Diaz, De Luis, Baena, Almada.
Allenatore: Diego Simeone.

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