Udinese, Bayo avverte: "Non siamo ancora in vacanza, mancano quattro partite da giocare"

Un pareggio esterno per l'Udinese. Un punto che si porta via con sé un sapore amaro per la squadra di Runjaic capace di ribaltare lo svantaggio per 2-1 nei minuti finali con una doppietta di Atta fra l'86' e il 93' ma raggiunta al 95' da una rete della Lazio con Maldini. Al termine del match, l'attaccante dei friulani Vakoun Bayo ha commentato ai microfoni del canale ufficiale del club:

"È stata una partita pazza, soprattutto il finale. Penso di aver contribuito molto in quel frangente, sono felice di questo. Purtroppo abbiamo raccolto solo un punto ma è comunque un buon risultato. Non siamo ancora in vacanza, mancano quattro partite alla fine. Volevamo prendere i tre punti oggi, ma alla fine è una buona cosa anche non perdere. Possiamo essere contenti di questo punto".