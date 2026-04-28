Calhanoglu-Inter insieme anche nel 2027, ma le condizioni fisiche del turco impongono rinforzi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un punto sul mercato che dovrà fare l'Inter a centrocampo, reparto che necessiterà qualche accorgimento in vista della prossima stagione. Nonostante il nuovo stop, l'ennesimo stagionale, non c'è ormai alcun dubbio che Hakan Calhanoglu farà parte della rosa nerazzurra della stagione 2026/27, con o senza rinnovo del contratto in scadenza nel 2027.

L'infortunio del turco però porta a doverose riflessioni in Via della Liberazione, visto che Calha si porta dietro una serie di problemi muscolari e che a 32 anni forse non basta il solo Zielinski - anche lui classe 1994 - come eventuale sostituto.

Per questo motivo il quotidiano riferisce di come l'Inter sembra ormai certa di esercitare il diritto di ricompra a 23 milioni per Aleksandar Stankovic e riportare il figlio d'arte scuola nerazzurra in Italia dopo la bella stagione al Club Brugge. Ma non è finita qui, perché Ausilio e soci hanno messo ormai da un anno nel mirino il romanista Manu Koné, considerato un giocatore duttile e con caratteristiche che in rosa mancano. Un'estate fa la Roma riuscì a opporre la propria resistenza ma tra qualche settimana l'Inter potrebbe tornare alla carica, con ancor più forza.