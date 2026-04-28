Roma, c’è bisogno di tutti per rincorrere il 4° posto: ok Celik, pronto Koné

La Roma ha bisogno di tutti. Nella conferenza stampa post gara contro il Bologna, Gian Piero Gasperini è stato chiarissimo: “Abbiamo avuto assenze prolungate di giocatori importanti, purtroppo. Sarei stato contento di aver avuto meno infortuni lunghi”. Un tema che, secondo il tecnico, ha condizionato pesantemente la stagione giallorossa che, prima dei tanti guai fisici, viaggiava su binari ben diversi da quelli attuali. Ma ora non c’è più tempo di piangersi addosso: all’orizzonte ci sono quattro finali, tra cui il derby, e la Roma non può più permettersi passi falsi se vuole continuare a inseguire il quarto posto.

Proprio a tal proposito, arrivano buone notizie dall’infermeria. Gli esami su Zeki Celik, costretto a uscire all’intervallo della gara al Dall’Ara per un fastidio al flessore della coscia destra, hanno escluso lesioni: sarà gestito, ma punta a esserci già contro la Fiorentina. Sarà invece la settimana di Manu Koné, pronto a tornare dopo aver smaltito la lesione al bicipite femorale che lo tiene fuori dal 20 marzo. Attese anche su Paulo Dybala, che dovrà ritrovare ritmo e fiducia dopo il problema al menisco per riconquistare una maglia da titolare.

L’appuntamento per iniziare a preparare la prima tappa di questo rush finale è fissato a domani. Da lì passerà gran parte delle ambizioni giallorosse in questo finale di stagione: dare continuità alla vittoria di sabato, integrare i rientri e mantenere alto il livello in vista della Fiorentina. Questa Roma non può più rallentare.