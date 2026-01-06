TMW Cremonese, si insiste per Luperto del Cagliari. Pronta un'offerta a titolo definitivo

La Cremonese continua a premere per Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari autore di un gol in questa stagione. Quattordici le presenze in campionato - con una sola sostituzione con l'Atalanta - e quattro panchine, l'ultima con il Pisa il 21 dicembre. Un titolare che gli isolani non vorrebbero perdere, ma dipenderà dall'offerta che sarà recapitata da parte dei lombardi. Sicuramente a titolo definitivo, per un profilo molto esperto e che potrebbe fare una buona coppia con Baschirotto.

Proprio dopo la sfida con il Pisa il tecnico cagliaritano, Fabio Pisacane, aveva cercato di fare melina sull'argomento. "Per Luperto non parlo di mercato. Dovrete chiedere ad Angelozzi. Era fuori per scelte tecniche, volevo un giocatore con caratteristiche diverse".

Così nelle scorse ore ci sono stati ulteriori contatti fra il Cagliari e la Cremonese per capire la fattibilità dell'operazione. Per ora gli isolani non hanno intenzione di cederlo, ma qualcosa potrebbe cambiare individuando un sostituto in anticipo, per far partire il domino e non rimanere con il cerino. Sarebbe, comunque, un'espressa richiesta del tecnico Davide Nicola, che lo ha già avuto proprio a Cagliari. 53 presenze e 2 gol nella sua parentesi isolana, dopo avere vestito le maglie di Napoli, Crotone, Pro Vercelli ed Empoli.