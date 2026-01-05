Cremonese, Nicola vuole Luperto: possibile trattativa con il Cagliari per il difensore

Davide Nicola vuole aggiungere una nuova pedina al reparto difensivo della Cremonese e l'indiziato principale è un suo fedelissimo. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, l'obiettivo del club grigiorosso è Sebastiano Luperto, che ha già lavorato con il tecnico italiano in passato. Da capire se l'operazione riuscirà a concludersi positivamente, ma l'idea c'è.

Luperto, che ha un contratto con i sardi fino al 30 giugno 2028, vanta in carriera 129 presenze e 5 gol con l'Empoli, 53 gettoni e 2 reti con il Cagliari, 32 apparizioni con la Pro Vercelli, 29 match con il Napoli, 23 partite con il Crotone e 3 sfide con il Lecce. Inoltre è sceso in campo 4 volte con l'Italia Under 18, segnando un gol, 2 con l'Under 19, 4 con l'Under 20 e 5 con l'Under 21. Nel suo palmares annovera una Serie B, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.