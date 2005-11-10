Politano, rete tanto veloce quanto bella: è candidato al miglior gol dell'ultimo turno di Champions
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 11:38Serie A
autore Gaetano Mocciaro
21.10.2026 11:38Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il gol di Matteo Politano al Bodo/Glimt, arrivato dopo 54'', è candidato ad essere il più bello della due giorni della 3ª giornata della League Phase di Champions League. La UEFA ha reso noto la lista che comprende il gol di Cherki del Man City all'AEK Atene, di Doué in PSG-Barcellona e di Greenwood in Fenerbahçe-Slavia Praga.
Altre notizie Serie A
Oggi
12:53 Serie A
Il Napoli torna a vincere, ma ADL aveva pensato al ritiro. Allegri lo ha tranquillizzato
12:39 Serie A
Serie A, gli arbitri dell'8ª giornata: Inter-Fiorentina a Mariani. Colombo per Napoli-Roma
12:38 Serie ATMW
TMWKvara e un Pallone d'Oro in stampelle? Non sarebbe l'unico: Van Basten e Rodri i precedenti
12:30 Serie ATMW
TMWPerché il Napoli non è ancora una squadra di Allegri. Il 4-3 al Bodo è un corto muso diverso
06:02 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi