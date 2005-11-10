Como, Fabregas pre-United: "Dobbiamo capire una cosa. Quando sai che sono migliori di te..."

Tra 104 presenze in Champions League con Arsenal, Barcellona e Chelsea, Cesc Fabregas da calciatore vanta anche due Europei vinti con la Spagna, nella sua immensa bacheca di trofei vinti. Adesso, da allenatore del Como, affronterà per la prima volta il Manchester United in Champions League (oggi alle 18:45) al Sinigaglia. Per l'occasione ha rilasciato un'intervista ai microfoni della UEFA.

Ambizioni europee

"Dobbiamo affrontare tutto con molta calma", ha esordito Fabregas. "È un grande passo per noi essere qui a giocare contro le migliori squadre d'Europa, del mondo. Abbiamo un percorso molto duro per qualificarci alla fase successiva, ed è un piacere per noi essere qui a competere contro tutte queste squadre, studiarle e analizzarle". Il tecnico dei lariani ha poi aggiunto: "Lo stavamo già facendo, ma ora dobbiamo farlo per cercare di battere loro, il che rende la vita piuttosto difficile. Siamo molto felici e calmi e vogliamo goderci il momento, goderne questo bellissimo viaggio".

L'avversario di oggi

"È una grande partita contro una delle squadre migliori e più grandi della storia", ha detto Fabregas. "Penso che sarà una bellissima occasione per l'intera città, per l'intero club, per tutti i tifosi, per i giocatori, per lo staff. È una partita da sognare, ma dobbiamo cercare di fare del nostro meglio per provare a vincere e conquistare i tre punti, che è sempre la cosa più importante". Sulla qualità dei giocatori a disposizione di Michael Carrick non ha dubbi: "Li conosciamo molto bene. Hanno grandi giocatori e un allenatore con molta esperienza che ha fatto molto bene. Dobbiamo lentamente capire cosa significhi affrontare le squadre di vertice, quando sai che sono migliori di te, ma devi comunque competere con quello che hai. La nostra forza interiore e la nostra mentalità sono ciò che deve renderci forti e permetterci di credere di poterci riuscire".

I maestri Wenger, Guardiola e Mourinho

"Sono stato molto fortunato ad aver lavorato con i migliori allenatori, o alcuni dei migliori allenatori, della storia. Quindi, sì, ho colto lentamente alcune cose, alcune cose positive. Qualsiasi cosa non fosse così positiva, dal punto di vista della squadra, o mio, la prendi e la metti in una palla, in un certo senso, per formare le tue idee, creare la tua metodologia, il tuo stile di gioco", ha confidato l'allenatore del Como, ripensando ad aver avuto guide in panchina come Arsene Wenger, Pep Guardiola e José Mourinho. "Alla fine della giornata, devi anche essere te stesso, come vedi il calcio. E mi pongo sempre la stessa domanda: "Come voglio perdere?" Questo è vitale per me: 'Come vuoi perdere?'. Voglio tornare a casa dopo una sconfitta sapendo che abbiamo fatto quello che volevamo fare. Non voglio tornare a casa dopo una sconfitta pensando che non siamo stati noi stessi. Se questo ci è mai successo, mi fa davvero molto male".

La gavetta da tecnico

"Ho allenato la squadra Primavera del Como per quattro mesi, il che è stata un'esperienza meravigliosa e gratificante perché avevo dei ragazzi che non erano top player", ha ricordato Fabregas. "Alcuni di loro non avevano la giusta mentalità, alcuni di loro arrivavano in ritardo e non era una squadra molto unita. Poco a poco, siamo riusciti a organizzarli e a fornire loro un po' di disciplina, rispetto e organizzazione, e penso che i ragazzi si siano divertiti. Ho imparato molto e mi sono divertito molto". Passando poi agli step compiuti al timone della prima squadra: "In Serie B ho allenato dei giovani che erano miei compagni di squadra. Alcuni di loro erano miei amici e ho dovuto prendere decisioni molto difficili su di loro: tu giochi, tu non giochi, spiegando determinate decisioni che un giocatore non capisce mai perché pensano solo a se stessi e vogliono sempre giocare. Abbiamo poi formato lentamente una squadra stabile e solida che potesse crescere in Serie A, che è un campionato molto competitivo".