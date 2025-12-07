Mai una gioia League: non solo la Fiorentina. Altre 7 in Europa ancora senza vittoria

Con il Verona che ha battuto l'Atalanta, è rimasta la sola Fiorentina in Serie A a non aver ancora vinto una partita. I viola, insieme ad altre 7 squadre dei massimi campionati UEFA, sono ancora iscritti al club "Mai una gioia".

Consolerà poco o nulla il fatto che fra tutte, la viola è quella che ha totalizzato più punti. Di gran lunga peggiore la situazione in Inghilterra del Wolverhampton, che è già a -13 dalla zona salvezza e che rischia di polverizzare ogni record negativo in Premier League. Situazione sostanzialmente disperata anche per le altre, con i ciprioti del Paralimni e i nord macedoni dello Shkupi che hanno ottenuto la miseria di un punto. Davvero assurda la situazione di questi ultimi, che solamente quattro stagioni fa vincevano il campionato.

INGHILTERRA

Wolverhampton (0 vittorie, 2 pareggi, 12 sconfitte)

ITALIA

Fiorentina (0-6-8)

PORTOGALLO

AFS (0-3-10)

CIPRO

Paralimni (0-1-12)

ARMENIA

Ararat (0-3-12)

MACEDONIA DEL NORD

Shkupi (0-1-14)

ANDORRA

Esperanca (0-2-6)

SAN MARINO

San Marino Academy U22 (0-2-9)