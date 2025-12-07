Mai una gioia League: non solo la Fiorentina. Altre 7 in Europa ancora senza vittoria
Con il Verona che ha battuto l'Atalanta, è rimasta la sola Fiorentina in Serie A a non aver ancora vinto una partita. I viola, insieme ad altre 7 squadre dei massimi campionati UEFA, sono ancora iscritti al club "Mai una gioia".
Consolerà poco o nulla il fatto che fra tutte, la viola è quella che ha totalizzato più punti. Di gran lunga peggiore la situazione in Inghilterra del Wolverhampton, che è già a -13 dalla zona salvezza e che rischia di polverizzare ogni record negativo in Premier League. Situazione sostanzialmente disperata anche per le altre, con i ciprioti del Paralimni e i nord macedoni dello Shkupi che hanno ottenuto la miseria di un punto. Davvero assurda la situazione di questi ultimi, che solamente quattro stagioni fa vincevano il campionato.
INGHILTERRA
Wolverhampton (0 vittorie, 2 pareggi, 12 sconfitte)
ITALIA
Fiorentina (0-6-8)
PORTOGALLO
AFS (0-3-10)
CIPRO
Paralimni (0-1-12)
ARMENIA
Ararat (0-3-12)
MACEDONIA DEL NORD
Shkupi (0-1-14)
ANDORRA
Esperanca (0-2-6)
SAN MARINO
San Marino Academy U22 (0-2-9)