Reggiana, Girma: “Punto amaro, senza gol non si vince. Dispiace per i fischi”

Dopo l’1-1 del Mapei Stadium contro l’Avellino, l’attaccante della Reggiana Natan Girma ha analizzato la gara in conferenza stampa, tra rammarico e voglia di ripartire.

“È un punto guadagnato, ma ci è mancato il gol. Senza segnare non si vince, quindi resta un punto amaro”, ha spiegato l’attaccante granata. Nonostante il risultato, Girma ha sottolineato anche gli aspetti positivi: “Abbiamo difeso bene. Oggi è andata così, dobbiamo andare avanti”.

Nel finale qualche apprensione di troppo, ma l’attaccante non parla di paura: “Non credo ci sia stata paura, sono situazioni che capitano. Avevamo voglia di vincerla, ma purtroppo non ci siamo riusciti”.

Un passaggio anche sull’umore dello stadio: “Dispiace per i fischi, volevamo regalare una vittoria ai tifosi. Questo punto però deve farci guardare avanti”.

Infine, sulle richieste del tecnico: “Il mister mi chiede di giocare il mio calcio, creare occasioni per i compagni e fare gol. Sa come utilizzarmi e io cerco sempre di dare il massimo per la squadra”, ha concluso.