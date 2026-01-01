Champions League, gli arbitri dei playoff: due spagnoli per Inter e Atalanta. Alla Juve un portoghese

Nel giorno di vigilia di alcune delle gare di ritorno del playoff di Champions League, la UEFA ha reso noti gli arbitri scelti per dirigere le otto partite che andranno in scena tra domani e mercoledì.

Con le italiane tutte chiamate ad una rimonta dopo il disastroso turno di andata, la prima a scendere in campo sarà l'Inter, impegnata domani a San Siro contro il Bodo/Glimt. A dirigere l'incontro sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez, coadiuvato dagli assistenti Naranjo e Sánchez Rojo. Il quarto uomo è Luis Munuera mentre Var e AVar saranno Cerro Grande e Cuadra Fernandez.

Spagnola è anche la squadra scelta per arbitrare l'Atalanta contro il Borussia Dortmund nella gara di Bergamo di mercoledì. Il direttore di gara sarà José María Sanchez supportato da Cabañero e Prieto. Il quarto uomo sarà Martínez Munuera, mentre Var e Avar saranno Cuadra Fernandez e Cerro Grande.

Infine sarà portoghese la squadra scelta per il match tra la Juventus e il Galatasaray in scena allo Stadium. João Pinheiro è stato scelto come direttore di gara e Bruno Jesus e Luciano Maia saranno i suoi assistenti. Il quarto uomo è João Gonçalves. Al Var ci sarà il polacco Kwiatkowski, mentre l'Avar sarà il francese Brisard.