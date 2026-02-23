Rinascita Atalanta con Palladino, solo Chivu fa meglio in Serie A. Ora la svolta in Champions

L'Atalanta è rinata con Raffaele Palladino. I dati non mentono, il tecnico italiano ha preso la Dea in una situazione difficile e la sta portando a ridosso della zona Champions League. La media punti in campionato è di 2,13 a partita, un rendimento che, qualora i nerazzurri fossero riusciti a mantenere dall'inizio della Serie A, li porterebbe al secondo posto, dietro solo all'Inter di Cristian Chivu, che raccoglie invece 2,46 punti per gara.

Nell'analisi dell'annata di Palladino però non possono rientrarci solo il campionato e la Coppa Italia, torneo nel quale ha battuto 4-0 il Genoa agli ottavi e 3-0 la Juventus ai quarti, qualificandosi per le semifinali della competizione nazionale. Già perché adesso per prendere la lode serve un'inversione di tendenza anche in Champions League, dove finora ha vinto 2 volte e perso 3.

Le vittorie contro Eintracht e Chelsea avevano illuso l'ambiente, i ko contro Athletic, Union SG e Borussia Dortmund hanno riportato invece con i piedi per terra. Bisogna però anche riconoscere come sulla carta i gialloneri abbiano qualcosa in più dei bergamaschi ed è per questo che serve un'impresa al ritorno alla New Balance Arena per ribaltare il risultato nel playoff di ritorno.